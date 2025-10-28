Sorprendente Novecento l' incontro su Rappresentare l' architettura

Baritoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’analogico al digitale, dalla matita al file: come cambia la rappresentazione dell’architettura? La mostra «Sorprendente Novecento. Onofrio Mangini, architetto», a cura di Nicola Signorile e Danilo Stefanelli, in corso al Museo Civico di Bari fino al prossimo 9 novembre, sollecita. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sorprendente Novecento Incontro Rappresentare