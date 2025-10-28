Sopralluogo sul raccordo Rotolo-Ognina con la Terza commissione e l' assessore Parisi

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una seduta itinerante della Terza Commissione Consiliare del Comune di Catania, presieduta dal consigliere Giovanni Curia con la partecipazione dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, sono stati illustrati gli interventi strategici previsti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sopralluogo Raccordo Rotolo Ognina