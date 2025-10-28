Sophie and the Giants | è uscito il mini-album 00 | 00
Edited in Tezza with: Highlights, Pinky, Exposure, Vintage, Brightness, & Contrast Pubblicato il nuovo mini-album di Sophie and the Giants con il singolo “Loser”. Tour europeo al via a novembre, tappa a Milano il 27. MILANO – L’artista multiplatino Sophie and the Giants ha pubblicatoi il mini-album intitolato “00:00” (ovvero “Midnight”), accompagnato dal nuovo singolo inedito “Loser”, disponibile prossimamente anche per le radio italiane. Sophie ci travolge ancora una volta con la sua esplosiva energia e, a proposito di “00:00”, racconta: “È la colonna sonora del momento in cui l’orologio segna mezzanotte – quando il giorno finisce, ne inizia uno nuovo e tutto sembra possibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
