Sophie and the Giants | è uscito il mini-album 00 | 00

MILANO – L'artista multiplatino Sophie and the Giants ha pubblicatoi il mini-album intitolato "00:00" (ovvero "Midnight"), accompagnato dal nuovo singolo inedito "Loser", disponibile prossimamente anche per le radio italiane. Sophie ci travolge ancora una volta con la sua esplosiva energia e, a proposito di "00:00", racconta: "È la colonna sonora del momento in cui l'orologio segna mezzanotte – quando il giorno finisce, ne inizia uno nuovo e tutto sembra possibile.

