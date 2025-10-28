Sono un insicuro ho bisogno dell’abbraccio delle persone Gli inni generazionali di Cimini sognando Renzo Arbore

Milano, 28 ottobre 2025 –  Cimini è più di un cantautore. E’ un mondo ricco di sfumature, di immagini private che diventano identificative di un'intera generazione. Come ‘Dietro i banchi di scuola, quando hai fatto un errore, dentro il traffico spinto, quando giochi a pallone, per la legge di Murphy sono tutti migliori di te” de ‘La legge di Murphy’ o ‘Credevo fosse amore e invece era un limone, cercavo il paradiso sotto il sole di Riccione’ de ‘Limone’: strofe nelle quali ognuno di noi può identificarsi. Perché la musica di Federico Cimini, ovvero il cantautore calabrese trapiantato a Bologna Cimini, è qualcosa di così vicino da suonare famigliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

