Sono scappata dal regime in Iran ora vendo caviale persiano agli italiani | può costare anche 15mila euro al chilo

Leggo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo erano solo piccoli regali per amici e clienti: un barattolo di caviale, un tappeto, un po? di zafferano portato dall?Iran come simbolo di affetto e cultura. Oggi, quegli. 🔗 Leggi su Leggo.it

sono scappata dal regime in iran ora vendo caviale persiano agli italiani pu242 costare anche 15mila euro al chilo

© Leggo.it - «Sono scappata dal regime in Iran, ora vendo caviale persiano agli italiani: può costare anche 15mila euro al chilo»

Contenuti che potrebbero interessarti

sono scappata regime iranDue cittadini francesi detenuti in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris, sono stati condannati per spionaggio - Martedì Cécile Kohler e Jacques Paris, due sindacalisti francesi detenuti in Iran dal 2022 e considerati come ostaggi dallo stato francese, sono stati condannati a diversi anni di carcere per spionagg ... Si legge su ilpost.it

sono scappata regime iranL'Iran condanna due cittadini francesi a un totale di 63 anni di carcere per spionaggio - Cécile Kohler e Jacques Paris, prigionieri in Iran dal 2022, sono stati giudicati colpevoli di spionaggio e condannati a lunghe pene. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Scappata Regime Iran