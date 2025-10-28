Sono scappata dal regime in Iran ora vendo caviale persiano agli italiani | può costare anche 15mila euro al chilo

Un tempo erano solo piccoli regali per amici e clienti: un barattolo di caviale, un tappeto, un po? di zafferano portato dall?Iran come simbolo di affetto e cultura. Oggi, quegli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Sono scappata dal regime in Iran, ora vendo caviale persiano agli italiani: può costare anche 15mila euro al chilo»

