Sono morta e resuscitata in un giorno Hanno confuso le provette il mio tumore era di un’altra Ho pianto di sollievo e di rabbia poi ho lasciato il lavoro La storia di Elisa

“Ci sono dei valori preoccupanti nelle sue analisi, dobbiamo approfondire subito”. Con queste parole, pronunciate al telefono da un medico, la vita di Elisa, una 39enne romana che lavora nel marketing, è crollata. “Vivevo come se il tempo fosse una risorsa infinita. Correvo. Sempre. Poi, q uella chiamata mi ha fatto crollare il mondo addosso. La paura di morire si è impossessata di me”. In una lettera inviata alla rubrica di D La Repubblica, Elisa (nome di fantasia) ha raccontato la sua storia: una diagnosi terribile, dieci giorni di limbo e, infine, la scoperta di un errore di laboratorio che le ha salvato la vita, ma soprattutto gliel’ha cambiata per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

