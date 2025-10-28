Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd giù M5S sale
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano. Il M5S cresce. E' il 'podio' delle intenzioni di voto oggi, secondo il sondaggio sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per "Porta a Porta". Fratelli d'Italia, sempre abbondantemente primo partito, perde l'1,4% rispetto alla rilevazione dello scorso 14 ottobre e si attesta al 29,6%, seguito dal Pd al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
