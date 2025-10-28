sondaggi politici il m5s perde quasi mezzo punto

Il nuovo sondaggio settimanale realizzato da Swg per il Tg La7 fotografa un’ulteriore flessione del Movimento 5 Stelle, che dopo le tensioni interne e le dimissioni di Chiara Appendino dal ruolo di vicepresidente perde lo 0,4 per cento, fermandosi al 12,8 per cento dei consensi. In crescita invece Fratelli d’Italia, Forza Italia e Alleanza Verdi e Sinistra, ciascuno con un incremento dello 0,2 per cento. Segno negativo per la Lega, che arretra dello 0,3 per cento, e per il Partito Democratico, in calo dello 0,1 per cento, mentre tra il partito di Matteo Salvini e quello guidato da Antonio Tajani si profila ormai un vero e proprio testa a testa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

