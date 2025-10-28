sondaggi elettorali lo scontro tra appendino e conte affossa i 5 stelle

Il Movimento 5 Stelle paga, nei sondaggi, le tensioni interne degli ultimi giorni. La spaccatura che ha portato alle dimissioni della vicepresidente, Chiara Appendino, si fa sentire nella rilevazione di Swg per il TgLa7. E non basta neanche la conferma di Giuseppe Conte alla guida dei 5 Stelle per far recuperare i consensi persi. Il Movimento è così il partito che perde più consensi nell’ultima settimana, ma non sorridono neanche il Pd e la Lega. Al contrario, chi guadagna ancora voti è Fratelli d’Italia, che ora si attesta al di sopra del 31%. In salita, oltre al partito di Giorgia Meloni, anche Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

