Sollevamento pesi Celina Ludovica Delia trionfa agli Europei Junior! Bomben argento di slancio tra le U23
Parte nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, da oggi impegnata in quel di Durazzo per i Campionati Europei 2025 riservati alle categorie Junior e Under 23. Proprio in occasione della giornata inaugurale della rassegna infatti Celine Ludovica Delia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -53 kg Junior, dominando in entrambi i segmenti. Prova discreta quella dell’azzurra, alle prese con un passaggio di transizione di categoria (fino allo scorso anno era impiegata nella -55 kg) che non le ha comunque impedito di raggiungere l’obiettivo. In occasione dello strappo la pesista ha subito trovato un’alzata valida sollevando 85 kg, per poi aumentare di due unità nel secondo tentativo, purtroppo non andato buon fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
° Palazzetto dello sport "F. Macchitella" - San Vito dei Normanni Più di 230 atleti provenienti da tutta la Puglia si sono confrontati nella seconda fase del torneo regionale di sollevamento pesi, per - facebook.com Vai su Facebook
Sollevamento pesi, la falconarese Asia Mancinelli conquista tre ori ai campionati italiani - È il traguardo raggiunto dall’atleta falconarese Asia Mancinelli alle finali nazionali svoltesi a Biella. Si legge su corriereadriatico.it
Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi - L’italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, la sua seconda consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di Tokyo nel 2021: questa volta però ... Secondo ilpost.it
Sollevamento pesi, in aumento le donne che lo praticano: quali sono i benefici - Ma, come nota la Bbc, le donne si stanno ritagliando un loro spazio, ottenendo buoni risultati (non solo ... Scrive corriere.it