Sollevamento pesi | Celina Ludovica Delia trionfa agli Europei Junior! Bomben argento di slancio in U23

Parte nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, da oggi impegnata in quel di Durazzo per i Campionati Europei 2025 riservati alla categoria Junior e Under 23. Proprio in occasione della giornata inaugurale della rassegna infatti Celine Ludovica Delia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -53 kg Junior, dominando in entrambi i segmenti. Prova discreta quella dell’azzurra, alle prese con un passaggio di transizione di categoria (fino allo scorso anno era impiegata nella -55 kg) che non le ha comunque impedito di raggiungere l’obiettivo. In occasione dello strappo la pesista ha subito trovato un’alzata valida sollevando 85 kg, per poi aumentare di due unità nel secondo tentativo, purtroppo non andato buon fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

