Solidarietà e partecipazione per la ricerca oncologica | da Bagnacavallo oltre 2.500 euro all’Irst

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione, ha permesso di raccogliere 2.575 euro, interamente devoluti al reparto di Radioterapia della sede di Ravenna dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Irst) “Dino Amadori” di Meldola, a sostegno delle attività. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

