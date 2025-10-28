Soldi rubati a Gianluca Vacchi | ammessi 40 testimoni

Bologna, 28 ottobre 2025 – Processo al maggiordomo ‘infedele’ di Gianluca Vacchi, ammessi circa 40 testimoni tra quelli richiesti dal pm, dalla parte civile e dalla difesa. Il maggiordomo era finito a processo assieme a sua moglie (che era la governante di Vacchi, ed è venuta a mancare di recente). Ora lui è a processo per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nel mirino della Procura, bonifici da migliaia di euro, altri da poche decine, l’abbonamento a una pay tv intestato al figlio, un’assicurazione invece per loro; e il successivo tentativo di confondere le acque effettuando trasferimenti ’ponte’, su conti intestati ad altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

