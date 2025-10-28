Soldi rubati a Gianluca Vacchi | ammessi 40 testimoni
Bologna, 28 ottobre 2025 – Processo al maggiordomo ‘infedele’ di Gianluca Vacchi, ammessi circa 40 testimoni tra quelli richiesti dal pm, dalla parte civile e dalla difesa. Il maggiordomo era finito a processo assieme a sua moglie (che era la governante di Vacchi, ed è venuta a mancare di recente). Ora lui è a processo per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nel mirino della Procura, bonifici da migliaia di euro, altri da poche decine, l’abbonamento a una pay tv intestato al figlio, un’assicurazione invece per loro; e il successivo tentativo di confondere le acque effettuando trasferimenti ’ponte’, su conti intestati ad altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rubati oggetti in oro e soldi a Santa Liberata e in via Cologni - facebook.com Vai su Facebook
Lo zio prete e la chemio: le bugie di Francesca Marenco per tenere i soldi rubati a ActionAid https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/francesca_marenco_action_aid_arrestata_bugie_per_soldi-424930127/?ref=twhl… - X Vai su X
“Soldi rubati a Gianluca Vacchi”: ammessi 40 testimoni - Bonifici e ricariche, il maggiordomo e la moglie governante erano finiti a processo. Riporta msn.com
Gianluca Vacchi guadagna 446 milioni di euro in un colpo solo, la mossa finanziaria inaspettata dopo la vendita di Ima - Tutto merito dei 437 milioni di plusvalenza che lo scorso anno Vacchi ha incassato cedendo quasi interamente la sua quota in Ima, il colosso bolognese del packaging Gianluca Vacchi questa volta può ... Da affaritaliani.it
Il nuovo business di Gianluca Vacchi - L’imprenditore influencer punta sul wellness e stacca un assegno da 200 mila euro per entrare nella Pharma Gold, azienda di integratori di Parma. Da quifinanza.it