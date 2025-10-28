Solange Samantha Rizzetto morta folgorata nella doccia il dolore senza pace del padre | Sammy che scherzo ci hai fatto?

Novellara (Reggi Emilia), 28 ottobre 2025 – “Era una ragazza bella: fuori ma anche dentro. Era solare, piena di vita, gentile con tutti». È il ricordo di alcune amiche di Solange Samantha Rizzetto, confidato appena fuori l’abitazione di Strada Boschi, ieri mattina, dopo aver portato cordoglio e affetto ai parenti della giovane deceduta a soli 28 anni di età. «Era una ragazza straordinaria, molto attiva, sempre pronta ad aiutare gli altri, positiva, ottimista. Non riusciamo a credere che non ci sia più», aggiungono le amiche, in lacrime, mentre si allontanano. A poca distanza da loro ci sono anche pure altri parenti, tra i quali uno zio, il fratello e il padre Roberto: «Posso confermare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

