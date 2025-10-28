Solange morta folgorata in doccia era appena tornata dal lavoro | indagini su stufetta e impianto elettrico

La 28enne Solange Samantha Rizzetto era appena tornata a casa dal lavoro e stava facendo una doccia quando è morta per una sospetta folgorazione elettrica nella sua abitazione a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Accertamenti su una stufetta e sull’impianto, in attesa dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it