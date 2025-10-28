Solange morta folgorata in doccia era appena tornata dal lavoro | indagini su stufetta e impianto elettrico
La 28enne Solange Samantha Rizzetto era appena tornata a casa dal lavoro e stava facendo una doccia quando è morta per una sospetta folgorazione elettrica nella sua abitazione a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Accertamenti su una stufetta e sull’impianto, in attesa dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, è morta folgorata sotto la doccia a Novellara - X Vai su X
Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata mentre faceva la doccia. Accanto a lei una stufetta elettrica. Una tragedia domestica su cui ora indagano i carabinieri ? - facebook.com Vai su Facebook
Solange Rizzetto morta folgorata mentre fa la doccia, aveva 28 anni. «Ipotesi incidente partito da stufetta elettrica» - Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Si legge su msn.com
Esce dalla doccia e muore folgorata - Vittima la 28enne Solange Samantha Rizzetto, la scossa forse da una stufetta. Segnala rainews.it
Reggio Emilia, ragazza di 28 anni muore nella doccia: forse folgorata. Disposta autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Reggio Emilia, ragazza di 28 anni muore nella doccia: forse folgorata. Riporta tg24.sky.it