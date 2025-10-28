Social Media Girls il sito sessista con donne nude spogliate da AI | da Francesca Barra a Chiara Ferragni da Federica Nargi a Diletta Leotta

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrando nel forum si trova una categoria chiamata “AI undress anybody”, con una sezione interamente dedicata ai personaggi famosi. 46 pagine in cui scorrono decine di scatti nudi di volti noti dello spettacolo, della politica e della musica: presenti Chiara Ferragni, Benedetta Parodi, Federica Narg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

social media girls il sito sessista con donne nude spogliate da ai da francesca barra a chiara ferragni da federica nargi a diletta leotta

© Ilgiornaleditalia.it - “Social Media Girls”, il “sito sessista” con donne nude spogliate da AI: da Francesca Barra a Chiara Ferragni, da Federica Nargi a Diletta Leotta

Argomenti simili trattati di recente

social media girls sitoViolenza donne, nuovo sito sessista con i nudi generati da IA. Tra vittime anche Lucarelli e Barra - Un nuovo sito sessista terrorizza vip, giornaliste e donne dello spettacolo. Lo riporta iltempo.it

social media girls sitoNuovo scandalo online: sito “Social Media Girls” usa l’intelligenza artificiale per spogliare donne famose - eu”, spunta una nuova piattaforma sessista che utilizza l’intelligenza artificiale per creare immagini false di donne nude. Come scrive online-news.it

social media girls sitoFrancesca Barra, foto di nudo con l'IA sul sito sessista: «Di questi reati si muore. Chi è famoso denunci» - «Su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale». ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Social Media Girls Sito