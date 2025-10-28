Social Media Girls il sito sessista con donne nude spogliate da AI | da Francesca Barra a Chiara Ferragni da Federica Nargi a Diletta Leotta
Entrando nel forum si trova una categoria chiamata “AI undress anybody”, con una sezione interamente dedicata ai personaggi famosi. 46 pagine in cui scorrono decine di scatti nudi di volti noti dello spettacolo, della politica e della musica: presenti Chiara Ferragni, Benedetta Parodi, Federica Narg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Violenza donne, nuovo sito sessista con i nudi generati da IA. Tra vittime anche Lucarelli e Barra - Un nuovo sito sessista terrorizza vip, giornaliste e donne dello spettacolo. Lo riporta iltempo.it
Nuovo scandalo online: sito “Social Media Girls” usa l’intelligenza artificiale per spogliare donne famose - eu”, spunta una nuova piattaforma sessista che utilizza l’intelligenza artificiale per creare immagini false di donne nude. Come scrive online-news.it
Francesca Barra, foto di nudo con l'IA sul sito sessista: «Di questi reati si muore. Chi è famoso denunci» - «Su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale». ilmessaggero.it scrive