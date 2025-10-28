social impazziti dopo la partita festa in centro sotto le cento torri

Il giorno dopo la vittoria del derby è stata dedicata alla visione e condivisione dei centinaia di video e di foto del match disputato allo stadio Del Duca. I social sono stati inondati delle immagini più disparate dalla partenza del corteo degli Ultras 1898 ai festeggiamenti di fine gara. In realtà già dopo il fischio finale è partito un carosello di auto imbandierate e strombazzanti che hanno fatto il giro della città. Parte della squadra è andata a cena al ‘Ruspante’ di Giggi e Quirino Argira, l’altra parte si è sistemata da Agorà in piazza Arringo. In piazza del Popolo, il sindaco Marco Fioravanti è stato portato in trionfo in una euforia decisamente contagiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

