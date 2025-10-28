Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 30 ottobre alle ore 19:00, presso Amico Bio Spartacus Arena in Piazza Adriano 35 a Santa Maria Capua Vetere, si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Errico Scala, candidato Consigliere alle Elezioni Regionali della Campania nella lista di Fratelli d’Italia. L’evento segna il rafforzamento di un percorso politico fondato su presenza, ascolto e impegno vero per Terra di Lavoro, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e promuovere lo sviluppo del territorio. Durante la serata interverranno: il deputato di Fdi Gimmi Cangiano, presidente provinciale di Fratelli d’Italia; il deputato di Fdi Marco Cerreto; e l’europarlamentare Alberico Gambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SMCV, domani l’apertura della campagna elettorale di Errico Scala