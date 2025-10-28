Smart TV con Google TV sotto i 150€? Questo modello Xiaomi è imperdibile da MediaWorld
Smart TV Xiaomi A32EU con Google TV in offerta a 129€ su MediaWorld: design premium, Chromecast integrato e audio Dolby. Sconto del 35% per membri MW Club. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
