Smart TV con Google TV sotto i 150€? Questo modello Xiaomi è imperdibile da MediaWorld

Smart TV Xiaomi A32EU con Google TV in offerta a 129€ su MediaWorld: design premium, Chromecast integrato e audio Dolby. Sconto del 35% per membri MW Club. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

