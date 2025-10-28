Situazione stradale indecorosa in via Fara

Novaratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da un mese a questa parte, sono stati effettuati dei lavori lungo tutta via Fara a Novara, sostituendo le tubature dell'acqua” scrive un lettore di NovaraToday. “Finito il lavoro, il manto stradale è stato rattoppato, in maniera grossolana, creando dei dislivelli con l'asfaltatura precedente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

situazione stradale indecorosa viaIncidente stradale in via Bolognese: grave motociclista, traffico in tilt - Serie le conseguenze per un uomo di 50 anni trasportato in ospedale in codice rosso ... msn.com scrive

situazione stradale indecorosa via"Isola ecologica di via Jussi nel degrado" - FdI sferza il Comune: "Situazione intollerabile, fallimento dell’amministrazione". Scrive msn.com

Viale Nam Dinh e via Moro. Strade costellate di buche: "Situazione di pericolo" - In particolare, resta senza risposta da oltre un mese il caso del ’cratere’ in viale Nam Dinh, nei pressi ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Situazione Stradale Indecorosa Via