Siti sessisti la Polizia Postale | Donne e minori tra vittime revenge porn bene norma su Ia
(Adnkronos) – Immagini 'rubate' o divulgate senza il consenso, pubblicate su forum sessiti in balia di giudizi e commenti raccapriccianti, oppure usate come merce di scambio. Si chiama 'revenge porn' ed è un reato ormai noto, i cui dati risultano in calo per il 2024 rispetto agli anni precedenti e che vede le donne le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Anche Francesca Barra tra le vittime dei siti sessisti: cosa è il nuovo blog scoperto dalla Polizia postale Nel forum anche Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Maria De Filippi, Cristina D’Avena e Maria Elena Boschi - facebook.com Vai su Facebook
Quello di Vannacci non è uno scherzo né una battuta. È un attacco sessista, grave e vergognoso. Parole così fanno male perché alimentano quella cultura che ogni giorno sminuisce e umilia le donne. Esattamente come i siti sessisti. Il candidato presidente all - X Vai su X
Siti sessisti, la Polizia Postale: "Donne e minori tra vittime revenge porn, bene norma su Ia" - Immagini 'rubate' o divulgate senza il consenso, pubblicate su forum sessiti in balia di giudizi e commenti raccapriccianti, oppure usate come merce di scambio. Riporta msn.com
Violenza donne, nuovo sito sessista con i nudi generati da IA. Tra vittime anche Lucarelli e Barra - Un nuovo sito sessista terrorizza vip, giornaliste e donne dello spettacolo. Scrive iltempo.it
Altro sito sessista, da Francesca Barra a Chiara Ferragni spogliate con l'IA - Si chiama 'Social Media Girls' e utilizza l'intelligenza artificiale per 'spogliare' conduttrici, cantanti, attri ... Lo riporta ansa.it