Siti sessisti la Polizia Postale | Donne e minori tra vittime revenge porn bene norma su Ia

(Adnkronos) – Immagini 'rubate' o divulgate senza il consenso, pubblicate su forum sessiti in balia di giudizi e commenti raccapriccianti, oppure usate come merce di scambio. Si chiama 'revenge porn' ed è un reato ormai noto, i cui dati risultano in calo per il 2024 rispetto agli anni precedenti e che vede le donne le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com