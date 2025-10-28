Sitem licenzia 30 dipendenti a Trevi dopo l’acquisizione Usa | C’è la concorrenza asiatica

Ci è voluto mezzo secolo di storia, ma alla fine è toccato anche alla Sitem dover intervenire sul personale. È bastato finire nelle mani di una multinazionale statunitense, la Wortinghton Steel, perché nel giro di qualche mese si decidesse di aprire una procedura di licenziamento collettivo. Proprio lì, nel cuore dell’ Umbria, dove l’azienda è nata nel 1974 per espandersi, di acquisizione in acquisizione, in altre regioni italiane e poi in Slovacchia, Francia e perfino in Svizzera, detenendo il record della prima realtà industriale metalmeccanica a comprarne una nel Paese dei quattro cantoni. Sitem licenzia 30 dipendenti nella sede storica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

