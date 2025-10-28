Sistematico abbandono di rifiuti in due incastrati dalla videosorveglianza e denunciati

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gestione non autorizzata di rifiuti. È per questa ipotesi di reato che i carabinieri hanno denunciato, dopo una mirata indagine, due persone di Caltabellotta.Le indagini, avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito – anche grazie all’installazione di telecamere nella zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sistematico abbandono rifiuti dueAbbandonano rifiuti in campagna: multa da 4.500 euro e patente sospesa per due trasgressori - Protagonisti dell’episodio, un uomo e una donna, sanzionati dai carabinieri forestali del nucleo di Stroncone nell’ambito della prima applicazione della nuova legge 147/2025, che irrigidisce le pene p ... Lo riporta corrieredellumbria.it

sistematico abbandono rifiuti dueLa battaglia di San Colombano contro l’abbandono dei rifiuti: in due mesi diciannove multe - COLLINA Le fototrappole hanno avuto un ruolo fondamentale nell’iniziativa di contrasto ... Segnala ilcittadino.it

Abbandono rifiuti, due persone denunciate ad Acerra - Due persone sono state denunciate dalla polizia municipale di Acerra (Napoli), per abbandono illecito di rifiuti. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sistematico Abbandono Rifiuti Due