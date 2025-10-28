Sistematico abbandono di rifiuti in due incastrati dalla videosorveglianza e denunciati
Gestione non autorizzata di rifiuti. È per questa ipotesi di reato che i carabinieri hanno denunciato, dopo una mirata indagine, due persone di Caltabellotta.Le indagini, avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito – anche grazie all’installazione di telecamere nella zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
