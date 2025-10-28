Sistema digitale di tracciamento dei pazienti Popolari Uniti | Sosteniamo questa proposta

"In questi giorni il COCIR (Comitato civico Irpino), che vede in prima linea il Notaio Pesiri e tanti altri cittadini e cittadine desiderose di cambiamento, ha rilanciato un'altra importante proposta sul tema sanità.Si tratta di un sistema digitale di tracciamento del paziente in Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

