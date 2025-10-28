Sisma a Ischia ecco il piano per la ricostruzione
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato presentato ufficialmente stamattina il piano di ricostruzione dell’isola d’Ischi a che disciplinerà gli interventi per la riparazione, il rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017 e dalla frana del 2022 e che fissa pure i criteri per delocalizzare le abitazioni e le attività incompatibili con le zone a rischio, fungendo inoltre da raccordo tra il livello di pianificazione territoriale e paesaggistica e quella urbanistica. Il piano è stato svelato nel corso di un incontro pubblico a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, l’ assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo, Paola Ricciardi soprintendente di Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, il commissario straordinario alla ricostruzione dell’isola Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
