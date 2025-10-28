Sipario sul festival ’Nightmare’ L’Anello d’oro va a ’Crushed’

Con la consegna dei premi delle varie sezioni si è conclusa la 23esima edizione del’ Ravenna Nightmare Film Festival ’, rassegna dedicata a film dove non manca mail il brivido. Alcuni dei riconoscimenti sono stati decretati dal pubblico grazie al voto quotidiano, altri da giurie selezionate di critici e addetti ai lavori. Ecco tutti i premi nel dettaglio. Premio Metalupo del Pubblico per il Concorso Nazionale Lungometraggi: a ’Blooming Death’ di Luca Fabiani. Premio della critica assegnato dalla giuria composta da Manlio Gomarasca, Paolo Nizza e Fabio Zanello a ’Crushed’ di Simon Rumley, con questa motivazione: "Il regista Simon Rumley, fautore della violenza ellittica e fuori campo, in ’Crushed’ usa il genere per polarizzare i meccanismi delle dinamiche relazionali e delle pulsioni di vendetta con un ferreo credo religioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

