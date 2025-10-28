Sipario sul festival ’Nightmare’ L’Anello d’oro va a ’Crushed’
Con la consegna dei premi delle varie sezioni si è conclusa la 23esima edizione del’ Ravenna Nightmare Film Festival ’, rassegna dedicata a film dove non manca mail il brivido. Alcuni dei riconoscimenti sono stati decretati dal pubblico grazie al voto quotidiano, altri da giurie selezionate di critici e addetti ai lavori. Ecco tutti i premi nel dettaglio. Premio Metalupo del Pubblico per il Concorso Nazionale Lungometraggi: a ’Blooming Death’ di Luca Fabiani. Premio della critica assegnato dalla giuria composta da Manlio Gomarasca, Paolo Nizza e Fabio Zanello a ’Crushed’ di Simon Rumley, con questa motivazione: "Il regista Simon Rumley, fautore della violenza ellittica e fuori campo, in ’Crushed’ usa il genere per polarizzare i meccanismi delle dinamiche relazionali e delle pulsioni di vendetta con un ferreo credo religioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È calato il sipario sul Festival del cinema di Roma, lasciando dietro di sé una settimana densa di emozioni, incontri e riconoscimenti per alcuni miei colleghi che resteranno nel cuore. Un sentito grazie a Diego Righini per l’invito al premio “Un sorriso diverso” e - facebook.com Vai su Facebook
Porto Torres, cala il sipario sul festival di musiche polifoniche - Venerdì 12 settembre, alle 21, nella basilica di San Gavino di Porto Torres cala il sipario sulla 42esima edizione del festival internazionale di musiche polifoniche “Voci d’europa”: nella serata ... Da unionesarda.it
Si alza il sipario sul pensiero. Il festival della filosofia declinato al ’plurale’ - Vivere non significa soltanto abitare lo stesso tempo e lo stesso spazio, ma trasformare la pluralità in ricchezza, custodendo differenze e identità come il cuore vivo di ogni comunità. Riporta lanazione.it
Cala il sipario sul festival - it e Lepida Tv), mercoledì cala il sipario su #laculturanonsiferma, il festival multimediale realizzato dalla Regione, in collaborazione con ... Segnala ilrestodelcarlino.it