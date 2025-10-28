Sintomi influenzali da 20 giorni poi la crisi respiratoria Così se ne è andata Irene giovane mamma di soli 30 anni I funerali domani alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Frosinone

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si terranno domani alle 10.30 i funerali di Irene Edoardi, giovane mamma scomparsa nella notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione in zona Corso Lazio a Frosinone. La cerimonia sarà celebrata nella chiesa della Sacra Famiglia. La dinamica della tragedia. La trentenne, che da circa venti giorni lamentava sintomi influenzali, ha avuto intorno alle 4 una violenta crisi respiratoria. Il marito ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo dei medici di rianimarla è risultato vano. Il nulla osta e l’ultimo saluto. Nella giornata odierna è stato concesso il nulla osta sulla salma; domani amici e familiari potranno portarle l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sintomi influenzali da 20 giorni, poi la crisi respiratoria. Così se ne è andata Irene, giovane mamma di soli 30 anni. I funerali domani, alle 10.30, nella chiesa della Sacra Famiglia a Frosinone

