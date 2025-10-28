Sinner sindacalista | Gli Slam premino anche chi non vince'

Jannik Sinner in versione “sindacalista” contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei più deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste avanzate dai migliori giocatori e giocatrici del circuito in tema di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sinner sindacalista slam preminoSinner 'sindacalista', 'Gli slam premino anche chi non vince' - Jannik Sinner in versione 'sindacalista', contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei piu' deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi ... Riporta ansa.it

sinner sindacalista slam preminoSinner inedito, veste i panni del sindacalista e si scaglia contro gli slam: “I montepremi sono troppo bassi” - Jannik Sinner ha tuonato contro gli organizzatori dei tornei slam, rei di non elargire compensi equi ai giocatori di bassa fascia. Secondo sport.virgilio.it

sinner sindacalista slam preminoTennis, Sinner fa il sindacalista e bacchetta gli Slam: "Siamo delusi. Ecco cosa chiediamo" - "Chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori e un montepremi che rifletta al meglio i guadagni di questi ... Secondo iltempo.it

