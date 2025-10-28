Sinner sindacalista | Gli Slam premino anche chi non vince'

Jannik Sinner in versione “sindacalista” contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei più deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste avanzate dai migliori giocatori e giocatrici del circuito in tema di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner "sindacalista": "Gli Slam premino anche chi non vince'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jannik Sinner in versione 'sindacalista', contro i tornei del Grande Slam: ha criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner in versione 'sindacalista', contro i tornei del Grande Slam: ha criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore. #ANSA - X Vai su X

Sinner 'sindacalista', 'Gli slam premino anche chi non vince' - Jannik Sinner in versione 'sindacalista', contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei piu' deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi ... Riporta ansa.it

Sinner inedito, veste i panni del sindacalista e si scaglia contro gli slam: “I montepremi sono troppo bassi” - Jannik Sinner ha tuonato contro gli organizzatori dei tornei slam, rei di non elargire compensi equi ai giocatori di bassa fascia. Secondo sport.virgilio.it

Tennis, Sinner fa il sindacalista e bacchetta gli Slam: "Siamo delusi. Ecco cosa chiediamo" - "Chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori e un montepremi che rifletta al meglio i guadagni di questi ... Secondo iltempo.it