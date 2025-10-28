Sinner si trasforma in sindacalista e bacchetta gli Slam | Siamo delusi Ecco cosa chiediamo

"Chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori e un montepremi che rifletta al meglio i guadagni di questi tornei". Da numero due al mondo ad aspirante 'sindacalista', il lungolinea di Jannik Sinner questa volta colpisce non l'avversario al di là della rete ma direttamente gli organizzatori degli Slam, gli eventi più importanti del calendario tennistico. Il tennista azzurro ha preso posizione in una intervista al 'The Guardian' nell'ambito del braccio di ferro tra i tennisti e i quattro Major stagionali riguardante il montepremi, il calendario e la salute dei giocatori. "Abbiamo avuto delle buone conversazioni con i tornei del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon, quindi siamo rimasti delusi quando hanno detto che non possono dare seguito alle nostre proposte finché non saranno risolte altre questioni", ha raccontato il campione di Sesto Pusteria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner si trasforma in sindacalista e bacchetta gli Slam: "Siamo delusi. Ecco cosa chiediamo"

