Sinner re del tennis e sindacalista | Gli Slam premino anche chi non vince

Jannik Sinner in versione “sindacalista” contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei più deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste avanzate dai migliori giocatori e giocatrici del circuito in tema di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner, re del tennis e "sindacalista": "Gli Slam premino anche chi non vince"

Approfondisci con queste news

#Tennis #Alcaraz sconfitto a Parigi dal britannico #Norrie. Lo spagnolo dopo aver vinto il primo set si è arreso al set successivo. Se #Sinner vincerà il Masters 1000 di Parigi tornerà numero 1 al mondo. - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha rivelato un retroscena sul no di Jannik Sinner alla Coppa Davis #Tennis #Sinner #DavisCup - X Vai su X

Tennis, Sinner fa il sindacalista e bacchetta gli Slam: "Siamo delusi. Ecco cosa chiediamo" - "Chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori e un montepremi che rifletta al meglio i guadagni di questi ... Lo riporta iltempo.it

Sinner inedito, veste i panni del sindacalista e si scaglia contro gli slam: “I montepremi sono troppo bassi” - Jannik Sinner ha tuonato contro gli organizzatori dei tornei slam, rei di non elargire compensi equi ai giocatori di bassa fascia. Segnala sport.virgilio.it

Sinner fa il sindacalista contro gli Slam: «più guadagni e più welfare per i tennisti, delusi dalla loro risposta» - Sinner fa il sindacalista contro gli Slam, più introiti e welfare per i tennisti. Riporta ilnapolista.it