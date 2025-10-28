Sinner re del tennis e sindacalista | Gli Slam premino anche chi non vince

Feedpress.me | 28 ott 2025

Jannik Sinner in versione “sindacalista” contro i tornei del Grande Slam: il numero uno italiano, nella inedita veste di rappresentante dei più deboli, ha duramente criticato i quattro grandi eventi del tennis mondiale, accusandoli di ignorare le richieste avanzate dai migliori giocatori e giocatrici del circuito in tema di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sinner re del tennis e sindacalista gli slam premino anche chi non vince

© Feedpress.me - Sinner, re del tennis e "sindacalista": "Gli Slam premino anche chi non vince"

