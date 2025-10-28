Sinner può tornare numero 1 dopo Parigi | le combinazioni con Alcaraz
Jannik Sinner dopo il Masters 1000 di Parigi può riprendersi il primo posto nel ranking Atp, il trono del tennis attualmente occupato da Carlos Alcaraz.Sinner, grazie al trionfo a Vienna, nella bellissima finale vinta contro un Alexander Zverev che ha mostrato di essere in una forma straordinaria. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Vincendo l’Atp 500 di Vienna, Sinner ha fatto il primo passo per tentare l’impresa impossibile: tornare numero uno entro la fine del 2025, ci riuscirà? L’azzurro ha rosicchiato 500 punti a Carlos Alcaraz, fermo nei tornei ufficiali dalla trasferta di Tokyo, fa - facebook.com Vai su Facebook
L’assenza di Alcaraz a Shanghai regala a Sinner una possibilità, anche se minima, di tornare numero 1 a fine anno, facciamo i calcoli Dopo Pechino e Tokyo la classifica vede Alcaraz numero 1 con 11.540 punti e Sinner numero 2 a quota 10.950. Da qui - X Vai su X
Sinner può tornare numero uno dopo Parigi: le possibili combinazioni, cosa serve per scavalcare Alcaraz - Con la vittoria a Vienna su Zverev, Jannik ha accorciato di 500 punti su Carlos. msn.com scrive
Come Sinner può tornare il numero 1 all'Atp di Parigi? Ecco cosa deve fare - Jannik può tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo, ma ha una sola strada: quella di vincere il torneo, sperando che Alcaraz venga eliminato prima delle semifinali ... Scrive msn.com
Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino - Il numero due del mondo fa sentire il fiato sul collo ad Alcaraz che lo precede in classifica. Da fanpage.it