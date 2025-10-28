Sinner può tornare numero 1 dopo Parigi | le combinazioni con Alcaraz

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner dopo il Masters 1000 di Parigi può riprendersi il primo posto nel ranking Atp, il trono del tennis attualmente occupato da Carlos Alcaraz.Sinner, grazie al trionfo a Vienna, nella bellissima finale vinta contro un Alexander Zverev che ha mostrato di essere in una forma straordinaria. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sinner pu242 tornare numeroSinner può tornare numero uno dopo Parigi: le possibili combinazioni, cosa serve per scavalcare Alcaraz - Con la vittoria a Vienna su Zverev, Jannik ha accorciato di 500 punti su Carlos. msn.com scrive

sinner pu242 tornare numeroCome Sinner può tornare il numero 1 all'Atp di Parigi? Ecco cosa deve fare - Jannik può tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo, ma ha una sola strada: quella di vincere il torneo, sperando che Alcaraz venga eliminato prima delle semifinali ... Scrive msn.com

Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino - Il numero due del mondo fa sentire il fiato sul collo ad Alcaraz che lo precede in classifica. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Pu242 Tornare Numero