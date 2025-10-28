Sinner potrebbe tornare in testa all’ATP al Masters 1000 di Parigi | le combinazioni

Jannik Sinner a caccia del primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz. Il trionfo di Vienna, arrivato battendo in finale il tennista tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, ha avvicinato Sinner al primato del rivale spagnolo, che lo ha sorpassato in testa alla classifica generale Atp al termine degli ultimi US Open. Per Sinner c’è ancora una possibilità di tornare numero uno del mondo prima del termine della stagione, da giocarsi nel Masters 1000 di Parigi, iniziato oggi, lunedì 27 ottobre. (leggi qui) Grazie alla vittoria dell’Atp 500 austriaco, Sinner è salito a 10500 punti, ad appena 740 lunghezze di distanza da Alcaraz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it