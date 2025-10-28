Sinner | Numero 1 Atp? Obiettivo del 2026 Sulla Coppa Davis ho già detto tutto

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025

Alla vigilia del debutto a Parigi contro il rivale Bergs, in una sfida valida come secondo turno del Masters 1000, Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa analizzando i suoi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner numero 1 atp obiettivo del 2026 sulla coppa davis ho gi224 detto tutto

© Ilmessaggero.it - Sinner: «Numero 1 Atp? Obiettivo del 2026. Sulla Coppa Davis ho già detto tutto»

