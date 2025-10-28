Sinner ha superato i 50 milioni di dollari di premi | è il settimo nella storia a riuscirci

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il trionfo a Vienna, Jannik è salito a 50,5 milioni di prize money in carriera. In testa Djokovic con 191,1 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner ha superato i 50 milioni di dollari di premi: è il settimo nella storia a riuscirci

