Sinner fa il sindacalista contro gli Slam | più guadagni e più welfare per i tennisti delusi dalla loro risposta
Jannik Sinner rompe il silenzio e punta il dito contro i tornei del Grande Slam, colpevoli di ignorare le richieste più urgenti dei giocatori. Da mesi, le stelle del tennis mondiale chiedono un confronto sui premi in denaro e sui benefici sociali per chi vive nelle retrovie del circuito. Gli Slam continuano a rinviare ogni dialogo. Sinner diventa così la voce di un malessere diffuso, che tocca il cuore economico e morale del tennis. Ne parla Il Guardian con le dichiarazioni di Jannik Sinner Gli Slam hanno bocciato le proposte dei primi dieci tennisti al mondo. Secondo il Guardian le proposte dettagliate dei 10 migliori giocatori e giocatrici del mondo in merito alle modifiche ai premi in denaro sono state respinte dai tornei del Grande Slam ad agosto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
