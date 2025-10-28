Sinner critica gli Slam | Deluso da rifiuto a trattare su premi a giocatori

(Adnkronos) – Jannik Sinner, alla viglia dell’esordio contro Bergs nel Masters 1000 di Parigi, parlando con il “Guardian”, critica il rifiuto dei tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open) di trattare sui benefit e premi in denaro per i giocatori di bassa fascia. Lo riporta il sito del quotidiano britannico, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner critica gli Slam: “Deluso da rifiuto a trattare su premi a giocatori”

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner sta facendo cose mostruose. Mostruose. Sta mantenendo livelli incredibili. E chi li dà per scontati sbaglia, perché questa non è la norma: questi sono numeri pazzeschi Chi critica pesantemente (?) Sinner o cerca la polemica, o capisce di tennis come Fr - facebook.com Vai su Facebook

Quando il giornalismo dimentica il rispetto L’ultimo attacco di Bruno Vespa contro Jannik Sinner è un segnale inquietante. Non è più critica, è accanimento. Ed è, soprattutto, la fotografia di un certo modo di fare informazione che non sa più riconoscere il m - X Vai su X

Sinner critica gli Slam: “Siamo delusi. Chiediamo un contributo e un montepremi equi” - Interviste | "Nulla impedisce ai tornei del Grande Slam di affrontare subito le questioni relative al benessere dei giocatori", ha dichiarato il campione azzurro ... ubitennis.com scrive

Jannik Sinner critica i montepremi dei tornei del Grande Slam: "Servono più equità e maggiori tutele per tutti i giocatori" - L'azzurro: "Abbiamo avuto delle conversazioni con i tornei del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon, ma siamo rimasti delusi quando hanno detto c ... Secondo eurosport.it

Sinner critica i premi dei tornei del Grande Slam: «Serve più equità e maggiori tutele per tutti i giocatori» - Il numero uno del tennis italiano ha criticato apertamente i quattro grandi eventi – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon ... Riporta msn.com