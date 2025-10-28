Sinner cosa serve per tornare n 1 | la super battuta per prendersi il trono
Dagli Us Open a Vienna è passato dal 55 al 65% di prime palle. Se vince il torneo e Carlos Alcaraz viene eliminato prima della semifinale, c’è il sorpasso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
