Sinner contro i tornei Slam i premi nel mirino | cosa ha detto
Jannik Sinner veste i panni del ‘sindacalista’ e attacca i tornei del Grande Slam perché, a suo dire, i premi non sono equi. Secondo l’azzurro numero 2 del mondo, che di major ne ha già messi in bacheca quattro, sono soprattutto i giocatori di fascia inferiore a essere penalizzati. L’altoatesino accusa gli organizzatori, rei secondo lui di non aver risposto alle ripetute richieste delle più grandi star del mondo di discutere dei premi in denaro e dei benefit sociali per i giocatori di livello inferiore. L’azzurro: “Chiediamo un contributo equo”. “Abbiamo avuto delle buone conversazioni con i tornei del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon, quindi siamo rimasti delusi quando hanno detto che non possono dare seguito alle nostre proposte finché non saranno risolte altre questioni”, ha spiegato Sinner, intervistato dal Guardian. 🔗 Leggi su Lapresse.it
