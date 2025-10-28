Sinner contro i tornei dello Slam | Chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori come pensioni e assistenza sanitaria

“Gli Slam non possono restare fermi”: Jannik Sinner ha puntato il dito contro i tornei del Grande Slam, accusandoli di non aver risposto alle ripetute richieste dei top player mondiali di discutere i premi in denaro e i benefit sociali destinati ai giocatori con classifica più bassa. Ovvero coloro che, al contrario di Sinner, non incassano i grandi premi previsti per i vincitori dei tornei e i conseguenti introiti milionari dagli sponsor. A riportare le lamentale del campione altoatesino è il quotidiano britannico The Guardian, che svela un’inedita versione di Sinner quasi sindacalista. L’attuale numero due del mondo ha spiegato che nei mesi scorsi c’erano stati segnali positivi di dialogo: “Abbiamo avuto delle buone conversazioni con i tornei del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon, quindi siamo rimasti delusi quando hanno detto che non possono dare seguito alle nostre proposte finché non saranno risolte altre questioni ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

