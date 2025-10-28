Sinner come può cambiare il ranking Atp con la sconfitta di Alcaraz | se Jannik vince a Parigi torna n1 al mondo

Carlos Alcaraz perde al debutto al Masters 1000 di Parigi contro il britannico Norrie e serve un assist clamoroso a Jannik Sinner. Una sconfitta decisamente inaspettata, nell'ultimo 1000 della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

