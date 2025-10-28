Sinner come può cambiare il ranking Atp con la sconfitta di Alcaraz | se Jannik vince a Parigi torna n1 al mondo
Carlos Alcaraz perde al debutto al Masters 1000 di Parigi contro il britannico Norrie e serve un assist clamoroso a Jannik Sinner. Una sconfitta decisamente inaspettata, nell'ultimo 1000 della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo il successo a Vienna Jannik Sinner mette nel mirino il numero 1 dell'Atp Carlos Alcaraz nei confronti del quale ha ridotto i punti di distacco. Il tutto in attesa di Parigi che potrebbe ancora cambiare una quantità infinita di carte in tavola. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner “Si avverte l’aura di campioni del genere e tutto può cambiare molto velocemente in una partita. #Alcaraz poi può mettere a segno vincenti da ogni parte del campo. Oh, vorrei servire sempre come oggi! Il lancio è la chiave: bisogna nascondere le in - X Vai su X
Sinner, come può cambiare il ranking Atp con la sconfitta di Alcaraz: se Jannik vince a Parigi torna n.1 al mondo - Carlos Alcaraz perde al debutto al Masters 1000 di Parigi contro il britannico Norrie e serve un assist clamoroso a Jannik Sinner. Segnala ilmessaggero.it
Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp - (Adnkronos) – Jannik Sinner continua la sua scalata al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Da msn.com
Sinner in finale a Vienna, accorcia su Alcaraz in vista di Parigi: come cambia il ranking? Alle Atp Finals può arrivare il sorpasso - Jannik Sinner non delude le attese e stacca il pass per la finale dell'Atp 500 di Vienna dove sfiderà uno tra Zverev e Musetti. Segnala ilmessaggero.it