Sinner ci disse che non avrebbe giocato la Coppa Davis Ma ho sperato che ci ripensasse | Binaghi e la Federtennis sapevano tutto già un anno fa

Nella valanga di critiche che sono state mosse a Jannik Sinner per la sua rinuncia a giocare le Finals della Coppa Davis 2025, una delle più in voga ha riguardato i tempi della sua scelta. Perché comunicare il suo forfait solamente il 20 ottobre, a un mese dall’inizio della competizione? L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Fitp, nel comunicato che ha diramato la lista dei 5 azzurri convocati dal capitano Filippo Volandri. Eppure, ammette oggi lo stesso presidente Angelo Binaghi, la Federtennis sapeva già tutto da un anno: “Quando ho capito che sarebbe finita così? L’anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino, durante le Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

