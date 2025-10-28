Sinner Binaghi sulla Coppa Davis | Per l' Italia è più importante che torni numero uno

Non si fermano le polemiche legate al "no" di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025. Nonostante siano passati già diversi giorni dalla decisione dell'azzurro, il dibattito resta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, Binaghi sulla Coppa Davis: «Per l'Italia è più importante che torni numero uno»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi leggendo le dichiarazioni di Binaghi che dice che Jannik Sinner aveva già deciso - facebook.com Vai su Facebook

Binaghi: "Difenderò sempre Sinner. Per l'Italia è più importante che torni n° 1 di un'altra Davis" - X Vai su X

Sinner aveva deciso già da un anno di non giocare la Coppa Davis: “Lo disse davanti al ministro” - Dietro la decisione di Sinner c’era già un retroscena noto ai vertici del tennis italiano. Si legge su fanpage.it

Binaghi e il no di Sinner alla Davis: “Jannik sempre chiaro, me lo disse già un anno fa” - Il presidente della federazione è tornato sulla decisione di Sinner di non partecipare all’evento di Davis delle prossime settimane. tennisitaliano.it scrive

Angelo Binaghi svela un retroscena sul rifiuto di Sinner alla Davis: “Me lo ha detto un anno fa…” - Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa Davis nel 2023 e nel 2024, Jannik Sinner ha scelto di rinunciare alle Finals di Bologna (in ... Si legge su oasport.it