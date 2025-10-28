Sinner-Bergs riprende a Parigi la scalata di Jannik | il pronostico

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 2 al mondo torna in campo per il doppio obiettivo: conquistare Parigi e sorpassare Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner bergs riprende a parigi la scalata di jannik il pronostico

© Gazzetta.it - Sinner-Bergs, riprende a Parigi la scalata di Jannik: il pronostico

Altre letture consigliate

sinner bergs riprende parigiSinner-Bergs all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs, n. Lo riporta sport.sky.it

sinner bergs riprende parigiBergs, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Parigi - Jannik Sinner, al secondo turno del Masters 1000 di Parigi in programma mercoledì 29 ottobre, affronterà per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs. Riporta sport.sky.it

sinner bergs riprende parigiAtp Parigi, Sinner debutta contro Bergs: quando, orario e dove vederla - Jannik Sinner debutta al secondo turno del Masters 1000 di Parigi contro il belga Zizou Bergs. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Bergs Riprende Parigi