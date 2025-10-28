Sinner-Bergs riprende a Parigi la scalata di Jannik | il pronostico

Il numero 2 al mondo torna in campo per il doppio obiettivo: conquistare Parigi e sorpassare Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Bergs, riprende a Parigi la scalata di Jannik: il pronostico

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi leggendo 2 articoli del Corriere dello Sport, a firma di Alessandro Nizegorodcew e Lorenzo Ercoli, che dicono che Sinner debutta a Parigi contro Bergs e che Musetti e Cobolli cercano l’ultimo colpo per chiudere l’anno in bellezza… ECCO COSA NE PEN - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Zizou #Bergs, l’avversario di #Sinner a Parigi che porta il nome di Zidane ed è un benefattore - X Vai su X

Sinner-Bergs all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs, n. Da sport.sky.it

Sinner cancella Vespa, Iene e polemiche: a Parigi ritrova il sorriso e incrocia Bergs, quando debutta - Dopo il trionfo a Vienna, Sinner è pronto per Parigi: esordio con Bergs, ecco quando giocheranno. sport.virgilio.it scrive

Atp Parigi, Sinner debutta contro Bergs: quando, orario e dove vederla - Jannik Sinner debutta al secondo turno del Masters 1000 di Parigi contro il belga Zizou Bergs. Scrive msn.com