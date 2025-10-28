Sinner-Bergs domani a Parigi Bercy 2025 | orario precedenti e pronostici

Jannik Sinner torna in campo domani, martedì 28 novembre, nel match d’esordio al torneo Atp di Parigi Bercy 2025, ultimo Masters 1000 della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Dopo il bye al primo turno, l’azzurro numero 2 del mondo affronta il 26enne belga Zizou Bergs, n.41 del ranking Atp. Orario e precedenti. La partita è la terza sul Campo Centrale, dove il programma diurno inizia alle ore 11 con la sfida Rinderknech-Vacherot seguita da quella tra Zverev e Carabelli. Sinner quindi dovrebbe scendere in campo nel pomeriggio. Tra i due non ci sono precedenti. Bergs ha raggiunto il suo best ranking (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sinner bergs domani a parigi bercy 2025 orario precedenti e pronostici

© Lapresse.it - Sinner-Bergs domani a Parigi Bercy 2025: orario, precedenti e pronostici

