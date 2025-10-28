Sinistra Italiana dà vita formalmente alla Federazione Provinciale di Modena
E' nata ufficialmente il 26 ottobre la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Modena. Un passaggio formale che, secondo i promotori, “rafforza il progetto di Alleanza Verdi e Sinistra e contribuisce ad ampliare e radicare nel territorio una visione eco-socialista, capace di coniugare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
