Sindaco di Crotone si dimette dopo l’aggressione al consigliere | Compio un passo indietro per senso di responsabilità
Shock nella politica locale di Crotone: il sindaco Vincenzo Voce ha annunciato le dimissioni dopo aver aggredito il consigliere comunale Ernesto Ioppoli nel corso di una riunione in Provincia, convocata per discutere del progetto di 24 alloggi popolari nel quartiere Tufolo. Quella che doveva essere una riunione di confronto si è trasformata in un episodio di tensione inattesa. Ioppoli, esponente di maggioranza e residente nel quartiere, ha espresso contrarietà al progetto, contestando le scelte dell’amministrazione. I toni si sono alzati fino alla rissa: il consigliere ha denunciato di essere stato colpito con due pugni alle spalle e un calcio, prima che alcuni presenti riuscissero a bloccare il sindaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
