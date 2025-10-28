Simone Cristicchi in concerto ' Dalle tenebre alla luce'

Simone Cristicchi celebra vent’anni di musica e parole con il tour ‘Dalle Tenebre alla Luce’, che farà tappa sabato 8 novembre alla Città del Teatro di Cascina.Un concerto elegante e sorprendente, capace di esaltare l’eclettismo di un artista che abita la musica, la poesia e il teatro con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

