La nuova conduzione del Grande Fratello con Simona Ventura segna un ritorno alle origini del reality: via i personaggi vip in primo piano, spazio alle “storie comuni”, al racconto autentico, e soprattutto a una padrona di casa capace di gestire la serata con carattere e stile. Simona Ventura al timone: esperienza e sperimentazione. Simona Ventura Simona Ventura porta con sé un’esperienza lunga e versatile alla conduzione televisiva: da programmi sportivi a show di intrattenimento, ha dimostrato di sapersi reinventare. Sempre a braccetto dei top brand italiani, oggi, al timone del Grande Fratello, mostra anche un lato più sperimentale sul fronte moda. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Simona Ventura esplora la moda “trasversale” con i look del Grande Fratello