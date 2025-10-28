Simon Le Bon rivela | Possibile biopic sui Duran Duran
(Adnkronos) – Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha rivelato in un’intervista che sono già state scritte delle sceneggiature per un possibile film biografico sulla celebre band britannica. Lo ha dichiarato durante un evento a Londra, lasciando intendere che il progetto potrebbe prendere forma in futuro. Secondo quanto riportato da 'Metro UK', Le Bon . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
